Voltotherm 2000W Termostatlı Elektrikli Fanlı Isıtıcı

Voltotherm Fanlı Isıtıcı ile ısı keyfini fazlasıyla çıkarabilirsiniz. Soğuk günlerde güçlü fanı sayesinde
vazgeçilmezdir. Termostatlı olması ortam sıcaklığını aynı ısıda tutmanızı sağladığı gibi, ekonominize
de katkı sağlar.
Aynı zamanda yaz aylarında serinlemek için soğuk üfleme özelliği ile vantilatör olarak da kullanılabilir.
En iyi güvenlik özellikleri ile donatılmıştır, devrilme emniyetli ve otomatik olarak aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.
Teknik Özellikler:
Renk : Beyaz
Güç : 2000 W
Turbo fan : Sıcak veya Soğuk üfleme özelliği
Termostat : Var
Termik Kesici:Var
Isıtma : 3 ayrı güçte ısıtma,
Soğuk Üfleme : Var
Güvenlik : Çalışma ikaz ışığı, Devrilme emniyeti, Aşırı ısınmaya karşı koruma
Giriş Voltajı:220-240 V
Frekans : 50 Hz,
Ses Seviyesi : 65dB (A),
Ölçüleri:17x24,5x30 cm,
Ağırlık:1,3 kg
Garanti : 5 yıl BAUHAUS Garantisi