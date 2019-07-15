Voltotherm 2000W Termostatlı Elektrikli Fanlı Isıtıcı

Voltotherm Fanlı Isıtıcı ile ısı keyfini fazlasıyla çıkarabilirsiniz. Soğuk günlerde güçlü fanı sayesinde

vazgeçilmezdir. Termostatlı olması ortam sıcaklığını aynı ısıda tutmanızı sağladığı gibi, ekonominize

de katkı sağlar.

Aynı zamanda yaz aylarında serinlemek için soğuk üfleme özelliği ile vantilatör olarak da kullanılabilir.

En iyi güvenlik özellikleri ile donatılmıştır, devrilme emniyetli ve otomatik olarak aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.



Teknik Özellikler:

Renk : Beyaz

Güç : 2000 W

Turbo fan : Sıcak veya Soğuk üfleme özelliği

Termostat : Var

Termik Kesici:Var

Isıtma : 3 ayrı güçte ısıtma,

Soğuk Üfleme : Var

Güvenlik : Çalışma ikaz ışığı, Devrilme emniyeti, Aşırı ısınmaya karşı koruma

Giriş Voltajı:220-240 V

Frekans : 50 Hz,

Ses Seviyesi : 65dB (A),

Ölçüleri:17x24,5x30 cm,

Ağırlık:1,3 kg

Garanti : 5 yıl BAUHAUS Garantisi





